شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. 63 حالة وفاة و4044 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الاثنين تسجيل 63 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10317 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 4044 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 430 ألفا و .678

ولفتت إلى أن 3055 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 363 ألفا و 532 شخصا .