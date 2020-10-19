شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. 63 حالة وفاة و4044 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 4044 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 430 ألفا و .678
ولفتت إلى أن 3055 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 363 ألفا و 532 شخصا .
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