شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وفيات و686 إصابة كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات المصابة وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7516 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 746 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 108606 حالة.
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