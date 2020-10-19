الحكومة الإماراتية توافق على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

ذكرت حكومة الإمارات، في حسابها على "تويتر" أن مجلس الوزراء وافق، اليوم الاثنين، على اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل جرى توقيعه في واشنطن الشهر الماضي.

وقالت الحكومة "مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد قرارا بالمصادقة على الاتفاق الإبراهيمي للسلام، معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل".

وأضافت: "كما وجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق".

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وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.