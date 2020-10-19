تفاصيل الاصابات بكورونا في الرصافة وعددها 667

وقال الساعدي، في بيان تلقت السومير نيوز، نسخة منه، ان "الاصابات موزعة كالتالي :

288 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع الرصافة 55 حالة قطاع النهروان 80 حالة



قطاع البلديات الاول 48 حالة قطاع البلديات الاول 48 حالة قطاع بغداد جديدة 45 حالة قطاع المدائن 28 حالة قطاع الاعظمية 23 حالة 379حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية مدينة الصدر 103 حالة الشعب 18 حالة البلديات 13 حالة شارع فلسطين 19 حالة الامين 15 حالة بغداد جديدة 16 حالة الزعفرانية 42 حالة الكرادة 12 حالة الاعظمية 16 حالة حي تونس 10 حالات العبيدي 17 حالة حي الزهراء7 حالات حي النصر حالة واحدة



حي السلام حالة واحدة حي السلام حالة واحدة ام الكبر والغزلان 3 حالات المعامل 5 حالات زيونة 9 حالات Advertisements شارع السعدون حالة واحدة الجادرية حالتان الكفاح حالة واحدة باب الشيخ حالة واحدة سبع قصور 6 حالات الطالبية 3 حالات محافظة واسط حالة واحدة المشتل 8 حالات الرشاد حالة واحدة الشماعية 5 حالات الصليخ 8 حالات الراشدية 6 حالات حي النصر حالة واحدة حي القاهرة 9 حالات سبع ابكار حالتان المدائن 10 حالات بسماية حالة واحدة الكفاح حالتان التاجي حالة واحدة حي تونس حالتان الدوانم حالة واحدة شارع المغرب حالتان

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 55815 توفي منهم 1321 فيما اكتسب الشفاء 49778 ومتبقي قيد العلاج 4716".

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