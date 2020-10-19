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تفاصيل الاصابات بكورونا في الرصافة وعددها 667

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وقال الساعدي، في بيان تلقت السومير نيوز، نسخة منه، ان "الاصابات موزعة كالتالي :

288 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 55 حالة

قطاع النهروان 80 حالة


قطاع البلديات الاول 48 حالة

قطاع بغداد جديدة 45 حالة

قطاع المدائن 28 حالة

قطاع الاعظمية 23 حالة

379حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 103 حالة

الشعب 18 حالة

البلديات 13 حالة

شارع فلسطين 19 حالة

الامين 15 حالة

بغداد جديدة 16 حالة

الزعفرانية 42 حالة

الكرادة 12 حالة

الاعظمية 16 حالة

حي تونس 10 حالات

العبيدي 17 حالة

حي الزهراء7 حالات

حي النصر حالة واحدة


حي السلام حالة واحدة

ام الكبر والغزلان 3 حالات

المعامل 5 حالات

زيونة 9 حالات

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شارع السعدون حالة واحدة

الجادرية حالتان

الكفاح حالة واحدة

باب الشيخ حالة واحدة

سبع قصور 6 حالات

الطالبية 3 حالات

محافظة واسط حالة واحدة

المشتل 8 حالات

الرشاد حالة واحدة

الشماعية 5 حالات

الصليخ 8 حالات

الراشدية 6 حالات

حي النصر حالة واحدة

حي القاهرة 9 حالات

سبع ابكار حالتان

المدائن 10 حالات

بسماية حالة واحدة

الكفاح حالتان

التاجي حالة واحدة

حي تونس حالتان

الدوانم حالة واحدة

شارع المغرب حالتان

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 55815 توفي منهم 1321 فيما اكتسب الشفاء 49778 ومتبقي قيد العلاج 4716".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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