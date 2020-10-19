وقال الساعدي، في بيان تلقت السومير نيوز، نسخة منه، ان "الاصابات موزعة كالتالي :
قطاع الرصافة 55 حالة
قطاع النهروان 80 حالة
قطاع البلديات الاول 48 حالة
قطاع بغداد جديدة 45 حالة
قطاع المدائن 28 حالة
قطاع الاعظمية 23 حالة
379حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 103 حالة
الشعب 18 حالة
البلديات 13 حالة
شارع فلسطين 19 حالة
الامين 15 حالة
بغداد جديدة 16 حالة
الزعفرانية 42 حالة
الكرادة 12 حالة
الاعظمية 16 حالة
حي تونس 10 حالات
العبيدي 17 حالة
حي الزهراء7 حالات
حي النصر حالة واحدة
حي السلام حالة واحدة
ام الكبر والغزلان 3 حالات
المعامل 5 حالات
زيونة 9 حالات
شارع السعدون حالة واحدة
الجادرية حالتان
الكفاح حالة واحدة
باب الشيخ حالة واحدة
سبع قصور 6 حالات
الطالبية 3 حالات
محافظة واسط حالة واحدة
المشتل 8 حالات
الرشاد حالة واحدة
الشماعية 5 حالات
الصليخ 8 حالات
الراشدية 6 حالات
حي النصر حالة واحدة
حي القاهرة 9 حالات
سبع ابكار حالتان
المدائن 10 حالات
بسماية حالة واحدة
الكفاح حالتان
التاجي حالة واحدة
حي تونس حالتان
الدوانم حالة واحدة
شارع المغرب حالتان
واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 55815 توفي منهم 1321 فيما اكتسب الشفاء 49778 ومتبقي قيد العلاج 4716".
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الاصابات بكورونا في الرصافة وعددها 667 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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