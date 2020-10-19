رياضة 2020-10-19 | 16:14 306 مشاهدة تغلب فريق القوة الجوية على ضيفه الطلبة 3-0 في مباراة ودية اقيمت بين الفريقين على ملعب الاول ضمن استعدادات الفريقين لدوري الكرة الممتاز 2020/ 2021.



وتناوب على تسجيل ثلاثية فريق "الصقور" كل من شريف عبد الكاظم في الدقيقة 11 وايمن حسين هدفين في الدقيقتين 14 و75. وتناوب على تسجيل ثلاثية فريق "الصقور" كل من شريف عبد الكاظم في الدقيقة 11 وايمن حسين هدفين في الدقيقتين 14 و75. ومن المقرر ان ينطلق دوري الكرة الممتاز في الـ25 من شهر تشرين الاول الجاري. وتواصل الاندية تحضيراتها للوصول الى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث اكتفت اغلبها بإجراء المعسكرات الداخلية بدلاً من السفر الى خارج البلاد.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ودياً.. الصقور يهزم الأنيق بثلاثية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.