استدعاء مهاجم لاتسيو الايطالي لصفوف منتخب شباب العراق

وقال مدرب منتخب الشباب قحطان جثير في بيان إنه "وجهنا بدعوة اللاعب شوان محمد لصفوف المنتخب، وذلك بعد متابعته وجمع المعلومات الكاملة عنه، ولكن يجب إكمال أوراق اللاعب الإدارية ليصبح جاهزاً لتمثيل منتخب شباب العراق بقادم الاستحقاقات".وأضاف جثير ان " شوان محمد من مواليد روما /2003 ، ومن أب عراقي وأم إيطالية، واللاعب يلعب في مركز خط الهجوم".

وأوضح مدرب ليوث الرافدين، أنه "تمت دعوة ثمانية لاعبين مغتربين لصفوف المنتخب، أربعة منهم سيتواجدون مع المنتخب لخوض وديتي قطر خلال الشهر المقبل بعد إكمال أوراقهم الأدارية، وهم كل من الحارس نديم نادر عمر (فالكنبرغ السويدي)، وكاردو كاميران صديق (كرستال بالاس الانكليزي)، وعلي الحمادي (سوانزي ستي الانكليزي) ومتين ديار صالح (بروندبي الدنماركي)، فيما سيتم انضمام اللاعبين الأربعة الأخرين بعد أنهاء أوراقهم الإدارية وهم كل من علي باسل الموسوي (كوبنهاكن الدنماركي)، وأيسن اسحاق (ملبورن فيكتوريا الأسترالي)، وأمين نوفل الدخيل (ستاندرلييج البلجيكي) وشوان محمد(شباب لاتسيو الإيطالي)".

