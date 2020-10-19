اكثر من الف اصابة بكورونا في كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية

وحسب بيانٍ للصحة تابعته الخليج 365، ان "الاصابات توزعت بواقع، أربيل 326، السليمانية 243، كرميان 28، دهوك 406، حلبجة 29".

واضافت "كما اكتسب 249 من المصابين بفيروس كورونا، في إقليم كردستان الشفاء، بواقع، أربيل 114، السليمانية 15، كرميان 29، دهوك 65، حلبجة 26".

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وبينت ان "26 من المصابين بفيروس كورونا، في إقليم كوردستان توفوا ، خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 منهم في السليمانية، 3 في رابرين، 4 في دهوك، و3 في حلبجة".

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان حتى الآن إلى 62735، شفي منهم 37833، وتوفي 2178. ولايزال 22715 يتلقون العلاج.