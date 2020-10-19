خلال ايام.. دولة عربية اخرى ستوقع اتفاقا للتطبيع مع اسرائيل

كشفت مصادر اسرائيلية نقلا عن مصادر أمريكية، إن السودان سيوقع خلال أيام قليلة اتفاق سلام مع اسرائيل.

وقالت القناة العبرية السابعة، إن السودان سيشطب من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وسيعفى من ديون قدرها 3 مليارات دولار، مقابل التطبيع.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أن بلاده ترغب في إقامة علاقات مع إسرائيل، وليس تطبيعا، للاستفادة من إمكانياتها المتطورة.

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وأعلن قبل ذلك أنه تلقى وعدا من المبعوث الأمريكي للخرطوم دونالد بوث، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في أقرب وقت.

ويعاني السودان، الذي بدأ في 21 آب من العام الماضي مرحلة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام، أزمة اقتصادية شديدة، أدت إلى تدهور المقدرة الشرائية وتدهور كبير في عملته الوطنية.