'Oppo' تكشف عن أحدث هاتف منافس لـ'هواوي'

كشفت شركة "Oppo" الصينية عن منافس جديد لهواتف مواطنتها "هواوي"، زودته بميزات وقدرات تصوير ممتازة، وستطرحه بسعر زهيد.
وحصل هذا الهاتف على شاشة "IPS LCD" بمقاس 6.52 بوصة بدقة عرض ( 1600/720) بيكسل، أبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها يعادل 450 شمعة/م.
ويضمن الأداء الجيد لهذا الجهاز معالج ثماني النوى من نوع "Mediatek MT6765 Helio P35" مطور بتقنية 12 نانومترا، ومعالج رسوميات "PowerVR GE8320"، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات "microSDXC".
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات "HDR".
ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 130 يورو فقط حصل هذا الهاتف أيضا على منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
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