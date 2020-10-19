مقتل 19 إرهابيا بـ"الشباب" بينهم قيادي جنوب الصومال

الخليج 365 - أيانلي عبدي/مقديشوالإثنين 2020/10/19 06:32 م بتوقيت أبوظبي
قتل الجيش الصومالي، الاثنين، مقتل 19 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية نوعية في مدينة بريري، بمحافظة شبيلي، السفلى جنوب البلاد.
ونفذ الجيش العملية حول منطقتي جسر بريري وقرية نون غري التابعة لمنطقة بريري، وأسفرت العملية مقتل 9 إرهابيا وقيادي بارز بحركة الشباب في شبيلي السفلى .
وقال قائد اللواء 143 للجيش الصومالي، الرائد أحمد حسن سياد، في تصريحات لإذاعة صوت الجيش الحكومية: "قتلنا 18 مسلحا وقياديا من مليشيات الشباب".
وأشار سياد إلة مقتل قيادي من الإرهابيين وهو مسؤول الجبهات بحركة الشباب في شبيلي السفلى، ويدعى سيدو نور أبو محسن.
تأتي هذه العملية ضمن جهود الجيش الصومالي وحلفائه الإقليميين والدوليين لكبح جماح مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
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