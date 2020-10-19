البحرين ترد على المزايدين: موقفنا تجاه فلسطين ثابت

ردا على أي مزايدات ومتاجرة بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، بعد يوم واحد من توقيع بلاده اتفاقا مع إسرائيل لإقامة علاقات سياسية ودبلوماسية، بأن موقف المملكة تجاه قضية فلسطين ثابت.

وقال الزياني: "موقفنا ثابت تجاه قضية فلسطين وهي القضية الأولى للأمة العربية."

وأضاف وزير الخارجية البحريني، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل "خطوة تاريخية وشعبنا يؤمن بقيم التعايش والتسامح."

وأوضح أن المملكة وقعت على مذكرات تفاهم مع إسرائيل في المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية.





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وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية البحريني، أكد أن الاتفاق مع إسرائيل تاريخي وشجاع، مشيرا إلى أن البحرين دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بناء على ثوابتها العربية والوطنية ومصلحتها العليا.

وشدد أن إيران تدعى نصرة فلسطين ولكنها لا تفعل شيئا وتسعى إلى زعزعة الأمن وتسليح ودعم الميليشيات الإرهابية ولا تدعو إلى التعايش السلمي مع الآخرين.

وتابع الزيانى أن شعوب المنطقة عانت ويلات الصراع والحروب والدمار، مشددا على ثبات موقف البحرين تجاه أن الهدف السامى من الاتفاق هو تحقيق الاستقرار والسلام والأمن وخلق فرصة ووضع أمل للتنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وعقدت، أمس الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، اجتماعات ضمت مسؤولين من مملكة البحرين ووفوداً من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكية، ودولة إسرائيل برئاسة مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي.

وصدر عن هذه الاجتماعات بيان مشترك جاء فيه أنه "جرى التوقيع على بيان تاريخي مشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل حول إقامة علاقات دبلوماسية إيذاناً ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين."

كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بينهما تتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاتصالات والتجارة والخدمات الجوية وتنقل الأفراد والخدمات المصرفية والمالية والتعاون بين وزارتي الخارجية وغيرها من مجالات التعاون المشترك.