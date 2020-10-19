مجلس الوزراء الإماراتي يصادق على معاهدة السلام مع إسرائيل المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/10/19 05:02 م بتوقيت أبوظبي
صادق مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل منتصف الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال حساب الحكومة الإماراتية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد قراراً بالمصادقة على معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.
ووجه مجلس الوزراء الإماراتي بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق.
وأعرب المجلس عن ثقته بأن تشكل المعاهدة رافداً من روافد السلام والاستقرار لدعم طموحات شعوب المنطقة، ويعزز من سعيهم الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم، خاصةً أنه يمهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية.
والأسبوع الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية والكنيست على معاهدة السلام مع الإمارات التي تم التوقيع عليها منتصف سبتمبر في واشنطن ولاقت ترحيبا واسعا.
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