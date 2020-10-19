أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يوقف نزيف الخسائر

استقرت أسعار الذهب في مصر في ختام التعاملات مساء اليوم الأحد، بعد أن تعرض المعدن النفيس لسلسلة من التراجع خلال الأيام الماضية.

وحسب منصة "isagha" الإلكترونية، المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر والوطن العربي عبر استطلاعات لحظية بين التجار فقد استقر جرام الذهب عيار 24 عند 944 جنيها، في حين استقر جرام الذهب عيار 22 عند 865.25 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 21 فلم يطرأ عليه أي تغيير منذ التعاملات الصباحية، وسجل نحو 826 جنيها، أما جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 807 جنيهات.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 550.75 جنيه، أما جرام الذهب عيار 12 فسجل 472 جنيها، واستقر جرام الذهب عيار 9 عند 354 جنيها.

وسجل جنيه الذهب في مصر نحو 6 آلاف و608 جنيهات، وهو نفس السعر المسجل خلال التعاملات الصباحية.

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وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1903.24 دولار للأوقية (الأونصة)، ليخسر 1.4% منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1907.50 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: "هناك بعض الاتجاه الصعودي الإضافي للدولار وذلك يشكل عاملا معاكسا للذهب، بالإضافة إلى مفاوضات التحفيز (الأمريكي) الجارية والتي لم تسفر عن تقدم".

ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا الشهر، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر التقدم صوب تقديم تحفيز أمريكي في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وفي ظل تطبيق قيود جديدة لمكافحة انتشار كوفيد-19 في أوروبا وبريطانيا، ارتفعت عملة الاحتياطي العالمي لأعلى مستوى في أسبوعين عند 93.910 مقابل سلة من العملات. واستقرت دون تلك الذروة بقليل في الجلسة الآسيوية.