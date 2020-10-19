شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزياني: موقفنا ثابت تجاه قضية فلسطين وهي القضية الأولى للأمة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل خطوة تاريخية وشعبنا يؤمن بقيم التعايش والتسامح.

Advertisements وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، 19/تشرين الأول/2020: وقعنا على مذكرات تفاهم مع إسرائيل في المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية. وتابع: موقفنا ثابت تجاه قضية فلسطين وهي القضية الأولى للأمة العربية

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