شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. مجلس الوزراء يصادق على "الاتفاق الإبراهيمي للسلام" مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، قراراً بالمصادقة على "الاتفاق الإبراهيمي للسلام"، معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

Advertisements ووجه مجلس الوزراء بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق. وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته في أن "الاتفاق الإبراهيمي للسلام" سيشكّل رافداً من روافد السلام والاستقرار لدعم طموحات شعوب المنطقة، ويعزز من سعيهم الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم، خاصةً وأنه يمهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية.

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