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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. تسجل حصيلة قياسية جديدة بوفيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توفي 337 شخصا في إيران بسبب فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإثنين، في حصيلة قياسية جديدة منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير الماضي.
وأفادت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في مداخلتها المتلفزة اليومية، أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الجائحة ارتفع الى 30,712.
وكانت الحصيلة اليومية القياسية السابقة 279 وفاة، وتم الإعلان عنها في 14 /أكتوبر.
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