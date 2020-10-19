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تسجل 381 إصابة جديدة بكورونا بالسعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

تسجل 381 إصابة جديدة بكورونا بالسعودية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 381 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 342,583 حالة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس ، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5201 حالة.

 

وأكدت أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 328,895 حالة.

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