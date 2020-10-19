شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 10 رسائل من رئيس مجلس الشيوخ الجديد فى الجلسة الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت كلمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ رسائل مهمة وجهها لأعضاء المجلس الجديد، نلخصها فى 10 نقاط كالتالى: 1- شعب مصر وضع على كاهلكم مسئولية كبرى وبات يتطلع إلى مجلسكم وينتظر منه الكثير 2- قوى الشر والأعداء استغلت طيش بعض أبناء الوطن وحمقهم ووجهتهم نحو دمار هذا البلد 2- قوى الشر والأعداء استغلت طيش بعض أبناء الوطن وحمقهم ووجهتهم نحو دمار هذا البلد 3- الله حمى الوطن وهيأ له من بين أبناءه فارسا وطنيا مغوارا امتثل لأهله وبلده 4- الرئيس السيسى نجح فى إدارة دفة السفينة فقادها بثبات وحكمة مستلهمها من إرادة الشعب 4- الرئيس السيسى نجح فى إدارة دفة السفينة فقادها بثبات وحكمة مستلهمها من إرادة الشعب Advertisements 5- قراصنة يتربصوا بسفينة الوطن ويمارسوا إرهابهم وجندوا من ضل الطريق من أبناء الوطن 6- أبطالنا البواسل من القوات المسلحة يواجهون الإرهاب 6- أبطالنا البواسل من القوات المسلحة يواجهون الإرهاب 7- الرئيس يعمل دون أن تشغله تلك الحرب الشعواء عن إعادة بناء مصر الحديثة القوية 8- مجلس الشيوخ سيعمل من أجل مصلحة الشعب 8- مجلس الشيوخ سيعمل من أجل مصلحة الشعب 9- مهمتكم ليست يسيرة بل هى عظيمة تحتاج العزم من أولى العزم 10- أنتم أولى العزم بعلمكم وخبراتكم في شتى مجالات الحياة 10- أنتم أولى العزم بعلمكم وخبراتكم في شتى مجالات الحياة

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