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وزيرة الهجرة تؤكد استمرار عمل غرفة عمليات متابعة سير انتخابات "النواب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وشئون المصريين في الخارج، إنه تم تشكيل غرفة عمليات للرد على كافة الاستفسارات وإمداد المصريين في الخارج بكافة المعلومات، الخاصة بالانتخابات البرلمانية "مجلس النواب".

 

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وأضافت وزيرة الهجرة في لقاء عبر قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري اليوم الاثنين، أن عملية التصويت تستدعى معرفة القوائم النهائية وموعد تسجيل البيانات للحصول على الرقم الكودي حتى يتمكن المصريين في الخارج من التصويت اليوم وغدا.

 

وأشارت إلى استمرار عمل غرفة العمليات منذ اللحظة الأولى لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات ، بالإضافة إلى تفعيل خط ساخن بين الوزارة والهيئة للرد على كافة استفسارات المواطنين.

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