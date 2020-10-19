شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان مهاجما شعبه: لا يفكرون والأسرة التركية بحاجة لإعادة هيكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الشعب التركى، واصفا إياه بـ"لا يفكر" كما هاجم وسائل الإعلام فى تركيا، وقال إنه على الرغم من قوة البنية التحتية لتلك المنصات، إلا أنها لا تعكس أصوات الأتراك وما يفكرون به، وأنها فى الوقت نفسه تحرض الشباب التركى على التقليد الأعمى للغرب، كما دعا لـ«إعادة هيكلة الأسرة التركية"، وفقا لما نقلته صحيفة تركيا الآن.

وقال أردوغان خلال كلمته فى حفل افتتاح مجمع جامعة ابن خلدون، أن الاستقلال الفكرى هو أساس الاستقلال السياسى والاقتصادى، وأشار إلى أن الفضل فى التقدم الغربى الذى يشهده العالم الآن يعود إلى التقدم الذى أحرزه الأتراك فى الماضى، وزعم أن تركيا استعادت مؤخرًا قوتها القديمة السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأوضح أردوغان أن أصعب معركة تخوضها تركيا الآن هى المعركة الفكرية التى تواجهها هذه الفترة، حيث إنها لم تحرز نجاحًا كبيرًا فى التعليم والثقافة، على الرغم من النجاح الذى حققته فى جميع المجالات على مستوى 18 عامًا، وهى فترة حكم العدالة والتنمية.

وأكد الرئيس التركى على أن تركيا بحاجة إلى إعادة هيكلة التعليم والثقافة، «فقد اتجهت أفكار الشباب وعقولهم نحو الغرب متبعين التقليد الأعمى دون أى تفكير، لذلك يجب أن يتم هيكلة الأسرة نفسها من جديد".