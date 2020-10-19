النواب الليبراليون بالاتحاد الأوروبي: سوف يتم التوصل لاتفاق بشأن مرحلة ما بعد البريكسيت

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب ا):

يتوقع الفصيل الليبرالي في البرلمان الأوروبي التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن مرحلة ما بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي وذلك على الرغم من تهديدات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالانسحاب من المباحثات.

ومع ذلك، قالوا إنه من المرجح أن يكون الاتفاق " أقل ما يمكن".

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وقال داشيان سيولوس رئيس كتلة تجديد أوروبا اليوم " بغض النظر عن جميع الألاعيب السياسية التي يقوم بها بوريس جونسون، أعتقد، أننا سوف نتوصل لاتفاق يمثل الحد الأدنى".

وأضاف أن التوصل لاتفاق سوف يصب في مصلحة الطرفين، موضحا أن بريطانيا سوف تتأثر بصورة كبيرة من سيناريو عدم التوصل لاتفاق.

ويشار إلى أنه بعدما دعا قادة الاتحاد الأوروبي بريطانيا الأسبوع الماضي " للقيام بخطوات ضرورية لجعل الاتفاق ممكنا" ، قال جوسنون إن المفاوضات لن تستمر مالم يظهر الاتحاد الأوروبي تغيرا أساسيا في توجهه.