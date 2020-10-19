في "هضبة أم السيد".. وزير الإسكان يختتم جولته في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، بتفقد مشروع تطوير "هضبة أم السيد"، لحماية المنشآت السياحية من الانهيار.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، جامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش زيارته لمحافظة جنوب سيناء.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن نسبة التنفيذ في مشروع تطوير منطقة هضبة أم السيد تخطت 75%، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 185 مليون جنيه.

وأوضح أنه يجري معالجة جميع حواف الهضبة لكونها من أكثر الأماكن التي تشكل خطورة على المنطقة.