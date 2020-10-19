الهند تعتقل جنديا صينيا ضل طريقه عبر الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

ألقت القوات الهندية القبض على جندي صيني اليوم الاثنين بعد أن ضل طريقه عبر الحدود المتنازع عليها في منطقة لاداخ في شرق البلاد، حيث تدور مواجهة عسكرية بين الجانبين.

وذكر متحدث باسم الجيش الهندي أن الجندي، الذي تم تعريفه على أنه جندي في جيش التحرير الشعبي الصيني، ربما يكون ضل طريقه عن غير قصد ودخل إلى الأراضي التي تسيطر عليها الهند.

وقال المتحدث إن الجندي حصل على المساعدة الطبية والطعام وملابس للندفئة، وسوف يعاد إلى الجيش الصيني وفقا للبروتوكولات والإجراءات المعمول بها.

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وتخوض الجارتان المسلحتان نوويا مواجهة خطيرة منذ مايو على طول خط السيطرة الفعلية، وهو حدود غير رسمية، في منطقة لاداخ الجبلية.

وقُتل 20 جنديا هنديا في يونيو، في أسوأ مواجهة بين الجارتين منذ 45 عاما.

وتجري الصين والهند حاليا محادثات لتهدئة الوضع وسحب القوات، لكن لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن.

وتحصنت القوات من كلا الجانبين من فصل الشتاء القاسي في جبال الهيمالايا على طول خط السيطرة في التضاريس الجبلية الرحبة على ارتفاعات تتراوح بين 4500 و5500 متر.