وزير الإسكان يتفقد فرع جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، جولة تفقدية داخل جامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش زيارته لمحافظة جنوب سيناء.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل عن جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاث في مدن "الطور، شرم الشيخ، رأس سدر" والكليات والتخصصات المختلفة والبرامج التعليمية التي ستقدمها الجامعة للطلاب هذا العام.

وأكد وزير الإسكان أن الجامعة تعد نقلة حضارية لمحافظة جنوب سيناء، وستوفر العديد من فرص العمل بكافة القطاعات التي تخدم الجامعة، وليس داخل الجامعة فقط.