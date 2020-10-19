صور.. ميناء دمياط يستعد لاستقبال فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أجرى اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، جولة تفقدية لمرافق الميناء وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل، وانتظام حركة الشحن والتفريغ بالأرصفة والساحات.
ووجه رئيس الميناء، اليوم الاثنين، بتشكيل مجموعة طوارئ من الإدارات المختصة للعمل على مدار الساعة وأيام العطلات، بغرض مواجهة أي حدث طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية.
وتتولى مجموعة الطوارئ تنفيذ خطة التعامل بعد مراجعة حالة الساحات والأرصفة، والطرق الشريانية والأسطح والتأكد من جاهزية محطات المعالجة وخطوط الصرف وعملها بكفاءة، وكذلك تواجد معدات مكافحة تجمع مياه الأمطار في الأماكن المحددة لها مسبقًا، وطبقًا للخطة الموضوعة.
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