رئيس شركة مياه القناة: مستعدون لاستقبال موسم الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عددًا من المحطات في جولة مفاجئة للوقوف على انتظار سير العمل، وقرر مكافأة بعض العمال لجهودهم وانضباطهم ومجازاة بعض المشرفين لإهمالهم العمل المنوط بهم.

وقال اللواء عبد الحميد، إن الجولات المفاجئة مستمرة على المحطات في محافظات القناة الثلاث، لمتابعة انتظام العمل وتعامل المهندسين والفنيين مع المواقف الطارئة التي تحدث مثل حدوث كسر مفاجئ لمواسير المياه أو سقوط الأمطار والسيول أو أية أزمات.

Advertisements

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن الشركة بدأت مبكرا الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.

وأشار عصمت أنه يتابع أعمال لجنة المخالفات والخلسة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد فواتير استهلاك المياه لفترات طويلة، لافتا انه جرى رصد التعديات على خطوط المياه العمومية وأخطار المخالفين بالحضور لمقر الشركة لتوفيق أوضاعهم وتحصيل المديونيات المتراكمة عليهم.

وأوضح اللواء عصمت، أن مخالفات التعديات على خطوط مياه الشرب تحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية.