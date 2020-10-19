نقل صائب عريقات في سيارة إسعاف من منزله لتلقي العلاج من فيروس كورونا

ذكرت منظمة التحرير الفلسطينية أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات نُقل في سيارة إسعاف من منزله في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج من فيروس كورونا.

وكان عريقات (65 عاما) يتلقى الرعاية الطبية في منزله منذ الكشف عن إصابته بالفيروس في الثامن من أكتوبر. وعريقات هو أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلى دوره كرئيس لدائرة المفاوضات.

وقالت دائرة شؤون المفاوضات بالمنظمة في بيان "بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي يتم نقله (عريقات) الآن إلى أحد المستشفيات في أراضي 1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة".

وثمة قلق متزايد إزاء قدرة عريقات على التحمل لأنه خضع لعملية زرع رئة في الولايات المتحدة عام 2017. وقال شهود إن عريقات نُقل على محفة إلى سيارة الإسعاف الإسرائيلية خارج منزله في أريحا.