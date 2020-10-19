كشفت السلطات الإسبانية عن 874 حالة تسمّم أطفال بالسائل المطهر للأيدي منذ بداية العام، مقارنة بنحو 90 حالة فقط في سنة 2019،
والملاحظ أن ثلثي المصابين هم من الأطفال دون سن الثانية، وفق ما ذكره موقع " يورونيوز".
وجاء في بلاغ للمعهد الوطني للوقاية من التسمّم والطب الشرعي التابع لوزارة العدل، أن معظم الأطفال لحقتهم الإصابة إما عن طريق استنشاق المادة الكحولية، أو عن طريق إبتلاعها أو وضعها في أعينهم.
ولم تسجل أية حالة وفاة وأكثر من 80 في المائة من الأطفال تعافوا في وقت قصير، حسب المعهد.
ومن أهم الأعراض التي لوحظت لدى الأطفال تتمثل في التقيؤ والإسهال والسعال، وضبابية الرؤية وإحمرار العينين.
من جانبه، وصف وزير العدل الإسباني الأرقام بالإصابات بالمفزعة، ودعا الأولياء إلى ترك المواد المطهّرة بعيدة عن الأطفال، مذكرا بأن تعقيم اليدين ينبغي أن يتم دائما بإشراف شخص بالغ.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا / إرتفاع حالات تسمّم الأطفال بمطهّر الأيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.