100 متطوعة في الكتيبة النسائية الأرمنية للقتال في كاراباخ

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، أرتسرون هوفهانيسيان، عبر صفحته في "فيسبوك"، أن 100 متطوعة قد انخرطن حتى الآن في الكتيبة النسائية التي تم تشكيلها من قبل الناشطتين، ناري

سوني، وناري خلغاتيان، للذهاب إلى الخطوط الأمامية للقتال في كاراباخ، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، كشفت خلغاتيان، عبر "فيسبوك" أيضا،

أن مجموعة الضغط النسائية التي هي عضو فيها طالبت الحكومة باعتبارهن من "المدافعين عن الوطن"، موضحة أن أبواب الكتيبة مفتوحة أمام النساء والفتيات اللواتي تتعدى أعمارهن 21 عاما ولديهن صحة بدنية جيدة، ويفضل أن تكون لديهن خبرة عسكرية معينة.