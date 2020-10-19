الولايات المتحدة تندد بمجزرة محافظة صلاح الدين في العراق

أدانت الولايات المتحدة بشدة اليوم الاثنين، " المجزرة " التي تعرض لها مدنيون أبرياء من قبل ميليشيات مدعومة من إيران في محافظة صلاح الدين بالعراق.



وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، إن هذا حدث في غضون ساعات من هجوم من ميليشيات مدعومة

من إيران أيضا على مكتب فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.



وأوضحت أن واشنطن تدعو حكومة العراق إلى ضرورة السيطرة على تلك الميليشيات التي تهاجم بصورة غير قانونية الأقليات الدينية والعرقية ، والاحتجاجات السلمية والنشطاء ومقار

الأحزاب السياسية والبعثات الدبلوماسية.



وشددت على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأعمال العنيفة للعدالة منوهة إلى أن ما يقومون به يحول دون مساعدة المجتمع الدولي للعراق كما يقود العراق نحو زعزعة الاستقرار والعنف الطائفي.



وأشارت المتحدثة إلى أن بلادها تدعو كافة الأطراف للتصرف بصورة مسئولة والعمل سويا لمساعدة العراق على تجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية وجائحة كورونا " كوفيد ـ 19".