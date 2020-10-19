أفغانستان تسجل 87 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و5 وفيات جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
و287 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 1497 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الاثنين، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد وصلت حتى الآن إلى 40 ألفًا
وأشارت إلى تعافي 146 شخصًا من الفيروس أمس؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين حتى هذه اللحظة إلى 33 ألفًا و760 شخصًا.
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