رئيس الوزراء العراقي ونظيره الفرنسي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع نظيره الفرنسي جان كاستيكس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات، مؤكدا أن بغداد تسعى إلى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وإعادة العراق لوضعه دوليا.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء، نينا اليوم الاثنين، أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والصحية،

إلى جانب بحث الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي حرص بلاده على دعم العراق في مختلف الصعد.



وفي سياق متصل، وقعت العراق مع فرنسا ثلاث مذكرات ، حيث وقع وزير الزراعة العراقي مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية

لوزارة الزراعة، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات الزراعية والغذائية في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والآلات الزراعية وتنمية موارد الأراضي والمياه.



ووقع وزير النقل العراقي مذكرة إعلان حسن النوايا مع نظيره الفرنسي في ما يتعلق بإنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد، فيما تضمنت مذكرة إعلان النوايا التي وقعها نيابة عن وزير التعليم العالي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي مع وزير التعليم الفرنسي، تعزيز التعاون في مجال التعليم بين الطرفين، وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية.