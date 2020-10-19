إيران تسجل 337 حالة وفاة بفيروس "كورونا" في أعلى حصيلة يومية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 337 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، وذلك في أعلى حصيلة وفاة يومية منذ تفشي الجائحة في البلاد.
إلى 534 ألفًا و630 حالة.
وأضافت الوزارة، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل أيضًا 4251 إصابة جديدة بالفيروس، حيث وصل إجمالي عدد الإصابات
وأشارت الشبكة إلى أن عدد الإصابات ارتفع خلال الأسبوع الماضي.. كما قال مسؤولون بوزارة الصحة إنه لم يعد هناك سرائر شاغرة بالعناية المركزة في العاصمة "طهران".
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