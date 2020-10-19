لافروف: نعمل على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في كاراباخ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تعمل مع كل من يريفان وباكو على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ.
في هذا الاتجاه من خلال قنوات وزارة الدفاع التي تعمل مع نظيرتيها الأذربيجانية والأرمنية".
وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش بوريتش اليوم الاثنين، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) : "أن روسيا تبذل جهودًا كثيرة
الوضع في كاراباخ إلى استقراره في الأفق البعيد.
وأكد ضرورة تخلي طرفي النزاع عن استخدام خطابات المواجهة ووقف الأعمال القتالية في قره باغ، مطالبًا أذربيجان وأرمينيا بالقيام بتنسيق المبادئ المحورية التي ستمكن من إعادة
وتابع قائلًا: "نحن على يقين أن الأهم الآن هو عدم الإبطاء في وقف خطابات المواجهة، سواء بين الطرفين أو على مستوى الجهات الدولية المسؤولة، الأمر الذي لا يستدعي جهودًا كبيرة .. أما الخطوة التالية التي لا بد منها ويجب اتخاذها بالتزامن مع وقف خطابات المواجهة، هي وقف الأعمال القتالية ووقف توجيه الضربات إلى المنشآت المدنية".
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