اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا فى النرويج

أعلنت سلطات مدينة تروندهايم النرويجية أن 8 من سكان المدينة أصيبوا بنوع جديد من فيروس كورونا، وقال كبير أطباء المدينة، توف روسستاد: "وفقًا للتقديرات الأولية، يعد هذا نوعًا جديدًا من الفيروس، لم يسبق له مثيل في النرويج من قبل".

قالت وسائل إعلام النرويجية، اليوم الإثنين، إنه تم اكتشاف نوع جديد، في مدينة تروندهايم، من فيروس

كورونا لم يكن موجودًا في البلاد من قبل، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف: "كانت هناك شائعات تتحدث عن وجود نوع جديد من الفيروس في المدينة، والآن تم تأكيدها. ومن الممكن أن يكون هذا النوع أكثر فتكًا وأسرع انتشارًا، وتظهر أعراضه على المريض بشكل أسرع".

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جدير بالذكر أن هذه الطفرة الثانية لفيروس "كورونا" التي تم تحديدها في النرويج، حيث تم اكتشاف الأولى، في شهر سبتمبر الماضي، لدى بعض كبار السن الذين سافروا بالحافلة إلى جنوب البلاد.

وبحسب أحدث البيانات، فقد تم تسجيل أكثر من 16 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا" في النرويج، ويتم اكتشاف نحو 100 حالة جديدة يوميًا. توصي سلطات الدولة بالامتناع عن السفر إلى الخارج، حيث يوجد عدد أكبر بكثير من المصابين في الدول الأوروبية.