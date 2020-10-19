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السعودية: تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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 أعلنت المملكة العربية تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس المستجد.


 أضافت وزارة الصحة، في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الإثنين، أن حالات

الوفاة تراجعت، للمرة الأولى، في المملكة منذ نحو 5 أشهر؛ حيث تم تسجيل 16 حالة وفاة فقط، مشيرة إلى تسجيل 357 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

 

 يذكر أن وزارة الصحة السعودية، سجلت، أمس الأحد، 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مقابل 359 إصابة يوم أول أمس السبت.

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