أردوغان: أهمية قيم ابن خلدون تظهر جليا في الحياة اليومية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أهمية القيم التي كان يدافع عنها ابن خلدون، تظهر بشكل واضح في الحياة اليومية.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين خلال مشاركته في افتتاح مجمع جامعة ابن خلدون بمدينة اسطنبول.



وأشار أردغان إلى أن ابن خلدون يعتبر أحد أهم مؤسسي علم الاجتماع، إلى جانب براعته في علم السياسة والفلسفة



وأوضح أردوغان أن ابن خلدون أمضى حياته باحثا عن العلم في تونس والجزائر والمغرب والأندلس ومصر.



وأضاف أن ابن خلدون سرد تجاربه وخبراته وفلسفته في كتابه الشهير "المقدمة".



وقال أردوغان إن العالم الغربي استلهم علوم الطب والهندسة وباقي العلوم من الشرق.



وتابع قائلا: "أما نحن فقد تجاهلنا ماضينا وجذورنا، لذا فإننا نعاني اليوم أزمة فكرية خانقة، علما أن الاستقلال الفكري يعد أساس الاستقلال السياسي والاقتصادي".



وأردف قائلا: "صحيح أننا قمنا بانجازات عظيمة في العديد من المجالات، إلا أننا لم نتمكن من بلوغ المستويات المأمولة في التعليم والثقافة".



واستطرد: "لم نتمكن بعد من تفعيل رؤيتنا للحضارة بشكل فعلي، فإعلامنا، رغم امتلاكه أحدث البنية التحتية، إلا أنه لا يستطيع إسماع صوتنا، وكذلك نعاني من مشاكل مماثلة في العلوم والتعليم والفن والثقافة".



ولفت الرئيس التركي إلى أن القوة الفكرية لا تُؤسس على يد السياسيين، إنما عبر رجال العلم والفن والثقافة والحكمة.



المصدر: الأناضول

