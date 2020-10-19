كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أكتوبر 2020 03:17 مساءً - أظهرت بيانات البنك الدولي عن وجود السعودية والإمارات ومصر ضمن أكبر 40 اقتصادا على مستوى العالم، خلال العام الماضي، والذي شهد نموا بإجمالي الناتج العالمي ليسجل 88 تريليون دولار .

وعالميا احتلت أمريكا صدارة اقتصادات العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 21,4 تريليون دولار، وحلت الصين في المرتبة الثانية بـ14.3 تريليون دولار، ثم في المركز الثالث اليابان بـ5.1 تريليون دولار.

وحسب بيانات البنك الدولي، يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات والسعودية ومصر بشكل كبير، بدعم من اقتصاد قوي لكلا البلدين وسط تنفيذ خطط للتنمية المستدامة.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ‏في الدول الثلاث نحو 1.5 تريليون دولار بنهاية 2019، وتفصيلا سجل الناتج المحلي للسعودية 790 مليار دولار، و‏الإمارات 420 مليار دولار، ومصر 300 مليار دولار.

وجاء الاقتصاد الإماراتي بنفس حجم اقتصاد النمور الآسيوية ماليزيا وسنغافورة والفلبين وهونج كونج.

الناتج المحلي في السعودية

أما السعودية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها عام 2000 قرابة 379.3 مليار دولار أمريكي، وصعد إلى 461.6 مليار دولار في 2005، بحسب البنك الدولي.

وفي 2010، مع تراجع تأثيرات الأزمة المالية العالمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 528.2 مليار دولار ليواصل صعوده إلى 678.2 مليار دولار في 2015، ليقفز إلى 700 مليار دولار في 2018 وهو أعلى مستوى تاريخي.

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الناتج المحلي في الإمارات

وتظهر بيانات حديثة للبنك الدولي أن قيم الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات صعدت بأكثر من 200% خلال الفترة بين 2000 – 2018، بفضل تنوع الاقتصاد وتعزيز الصناعة النفطية في البلاد خلال تلك الفترة.

وفي عام 2000، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وفق بيانات البنك الدولي قرابة 104 مليارات دولار أمريكي، وتشمل إجمالي الناتج المحلي لكل القطاعات بما فيها النفطي.

وصعد الناتج المحلي الإجمالي في 2005، ليسجل نحو 180.62 مليار دولار أمريكي، وواصل ارتفاعه في 2006 ليسجل 222.1 مليار دولار، ثم 257.2 مليار دولار خلال عام 2007.

ورغم الأزمة المالية في 2008، وتأثر العديد من الاقتصادات حول العالم، كان النمو مرافقا لاقتصاد الإمارات، إذ صعدت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 315.4 مليار دولار أمريكي بحسب أرقام البنك الدولي.

وصعد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ليسجل في 2010، نحو 290 مليار دولار أمريكي، ثم قفز ليسجل مستوى جديدا صاعدا، عند قرابة 350 مليار دولار عام 2011، و374.9 مليار دولار في 2012.

وواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي صعوده إلى 390.11 مليار دولار في 2013، ثم إلى 403 مليارات دولار في 2014، وتراجع إلى 358 مليار دولار في 2015، ثم 357 مليارا في 2016، واستأنف النمو صعوده في 2017، لتسجل قيمة الناتج المحلي الإجمالي 382.5 مليار دولار، ويعزز صعوده في 2018 ليبلغ 414.18 مليار دولار، وهي أعلى قيمة تاريخية للاقتصاد الإماراتي.