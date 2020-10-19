مجددا.. مستشفى الشيخ زايد يرفض تسليم جثة أحد المواطنين لذويه ويطالبهم أولا بأداء 24 مليونا

رفضت إدارة مستشفى الشيخ زايد في الرباط، اليوم الاثنين، تسليم جثة أحد المواطنين إلى أفراد عائلته، بدعوى عدم أدائهم مصاريف استشفائه.

وفي اتصال مع موقع “اليوم 24″، أكد إدريس ل. أن عمه توفي داخل المستشفى، الذي نقل إليه، قبل أيام، لإجراء عملية جراحية على القلب، لكنه تعرض بعدها لمضاعفات صحية انتهت بوفاته.

وأضاف المتحدث نفسه أن إدارة المستشفى طالبت بنات الراحل بأداء مبلغ ضمانة، قيمتها 24 مليون سنتيم، قبل تسليمهم الجثة، مؤكدا أن أسرة الرجل صدمت بهذا القرار، كما أنها لا تمتلك سبيلا لأداء المبلغ المطلوب، كما عبر عن استغرابه قرار إدارة المستشفى “رهن” جثمان الراحل لديها، ومنع أسرته من إكرامه بدفنه، على الرغم من أن الأخير يتوفر على تأمين صحي، يمكنها من أن تطالب باستخلاص المبلغ المذكور عبره.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع “اليوم 24” حاول الحصول على رد من طرف إدارة المستشفى، لكن من دون جدوى، على الرغم من الاتصالات الهاتفية المتكررة.