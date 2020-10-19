المنصة الصناعية طنجة المتوسط تصنف ثاني أفضل منطقة اقتصادية في العالم لسنة 2020

نشرت مجلة “FDI Intelligence”، التابعة لفايننشال تايمز، هذا الأسبوع، تصنيفها للمناطق الاقتصادية الأكثر جذبا في العالم لسنة، يقارن هذا التصنيف حوالي 100 منطقة اقتصادية حسب معايير التنافسية الدولية ومطابقة العروض مع متطلبات المستثمرين.

وجاءت المنطقة الصناعية طنجة المتوسط، كثاني أهم منطقة اقتصادية بالعالم بعد مركز دبي للسلع المتعددة بالإمارات العربية المتحدة، بعدما كانت قد صنفت بالمرتبة الخامسة خلال سنة 2019، وعادت المرتبة الثالثة في هذا التصنيف العالمي إلى منطقة ببولونيا، والمرتبة الرابعة إلى ” Waigaoqiao Free Trade Zone ” بالصين.

وأكد التقرير “أنها المرة الأولى التي تحتل فيها منطقة إفريقية مكانة جد متقدمة في هذا التصنيف العالمي، وهو ما يدل على الصعود الهائل لشبكة مناطق الأنشطة التي طورها طنجة المتوسط، أكبر مركب مينائي وصناعي في إفريقيا المتموقع على ضفة جبل طارق “.

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كما تم منح استحقاقات أخرى في هذا التصنيف العالمي، إذ حازت المنطقة الصناعية طنجة المتوسط المرتبة الأولى عالميا في فئة المشاريع الاستثمارية الكبرى، وذلك بفضل دينامية المنظومة القوية لصناعة السيارات بتموقع حوالي مائة مصنع، فضلا عن الجائزة الإفريقية الأولى للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بفضل عرض البنيات التحتية والفرص التجارية المتاحة لهذه الفئة من المقاولات.

تم تطوير المنطقة الصناعية طنجة المتوسط على مساحة تصل إلى 2000 هكتار، وتضم ست مناطق للأنشطة تتمحور حول مهن صناعة السيارات والطائرات واللوجستيك والنسيج والتجارة، وأزيد من ألف مقاولة تمثل مجتمعة حجم معاملات سنوي نحو التصدير يصل إلى 85 مليار درهم سنة 2019 وأحدثت إلى غاية اليوم 80 ألف منصب شغل.