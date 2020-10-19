فيلم مغربي سلط الضوء على الاستعمار الإسباني للريف..”دقات القدر” ينافس على جوائز مهرجان غرناطة الإسباني

يمثل الفيلم المغربي “دقات القدر” للمخرج محمد اليونسي، المغرب في مهرجان غرناطة للسينما، الذي يقام في مدينة غرناطة الإسبانية، في الفترة ما بين 21 و24 أكتوبر الحالي.

وينافس الفيلم، الذي تؤدي بطولته الممثلة، يسرى طارق، في المسابقة الرسمية للدورة الثانية لمهرجان غرناطة.

ويبرز فيلم “دقات القدر” الأثر، والتبعات، التي خلفتها قوات الاستعمار الإسباني في الريف، وعلى أهله، خصوصا في ما يخص الغازات السامة، التي قصفت بها المنطقة.

واعتمد المخرج على قصة شخصين، هما فتاة مغربية تواجه التقاليد القبلية، والعقلية الذكورية، المتجذرة في مجتمعها، وأخرى إسبانية تفرض دكتاتورية الأب عليها دفن شبابها في ثوب راهبة.

وشارك في الفيلم ممثلون مغاربة، وإسبان، منهم يسرى طارق، وعبد الله شاكري، وعبد اللطيف شوقي، ومحمد الشوبي، ورفيق بوبكر، إلى جانب الجزائرية بهية الراشدي، والإسباني، أوليفيا متشادو فيرجينيا، وأونييفا إيرنانديس خورخي، وفيرنانديس دي إيكيبي وغافيرا نفارو مانويل.