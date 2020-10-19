أمل صقر مع مسلم في حفله في تركيا.. وأشهر الطباخين يستضيفهما

استغل مغني الراب مسلم إحياءه لحفل في تركيا، للاستجمام رفقة زوجته الممثلة أمل صقر، التي رافقته إلى إسطنبول.

واستضاف الشيف بوراق، الذي يعتبر من أشهر الطباخين في تركيا، الكوبل مسلم، وأمل صقر في مطعمه، الأمر، الذي وثق بصور نشراها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الأحد.

ورافقت أمل صقر مسلم إلى تركيا، لحضور حفله، الذي شارك فيه رفقة ديزي دروس، ولبنج، تحت عنوان الراب المغربي في “إسطنبول”.

ويعتبر حفل تركيا أول حفل يحيه مغنيو الراب الثلاثة بعد التوقف، الذي فرضته الجائحة، والذي لا يزال سائدا في المغرب، فيما يخص الحفلات، والسهرات.