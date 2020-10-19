رباح ينتقد تغييب المنتخبين خلال الجائحة: حرام على وسائل الإعلام أن تحاصر المنتخبين

دافع عزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الطاقة والمعادن، ورئيس جماعة القنيطرة، عن حصيلة عمل المنتخبين خلال جائحة كورونا، منتقدا التعتيم الإعلامي، الذي قال أنه طالهم.

وقال رباح، مساء أمس الأحد، في مداخلة له خلال ندوة افتراضية، نظمها الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منتقدا التعتيم الإعلامي على المنتخبين “أنا أتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام، حرام على وسائل الإعلام أن يحاصروا المنتخبين”، مضيفا “كنا نتمنى أن يتم استدعاء المنتخبين”.

وأوضح رباح، في خضم دفاعه عن دور المنتخبين، خلال الجائحة، أن أغلب الخدمات مرتبطة بالتراخيص، والخدمات، والإنارة، والنظافة لم تتوقف، كما أن الأوراش في الجماعات، والمشاريع التنموية لم تتوقف، على الرغم من التباطؤ، بسبب الصعوبات.

وتوقع رباح أن يتأثر عمل الجماعات الترابية، خلال السنة الجارية، في ظل توقعات تراجع مداخيلها بحوالي ثلاثين في المائة، ما سيدفعها إلى إعادة البرمجة، وترتيب الأولويات للأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية للجائحة.

Advertisements

وعلى المستوى المركزي، دافع الوزير نفسه عن أداء الحكومة، والمصالح المركزية، خلال الأزمة، وقال إن مدبر الشأن العام يؤدي دوره، والحكومة يقظة، والقطاعات الوزارية، والمؤسسات التابعة لها.

وقال الرباح إنه تم الانتقال من مرحلة مواجهة الوباء إلى أخرى جديدة، وهي مرحلة الإبداع، مضيفا “هناك إبداعات اليوم في البحث العلمي، والصناعة، وتوفير اللوجيستيك، والخدمات، والتواصل مع العالم، وتنويع الشراكات، والمساهة في قضايا دولية، مثل ما وقع مع ليبيا”.

وعن مستقبل البلاد، وعلى الرغم من تزايد أعداد المصابين، والمتوفين، بسبب الوباء، إلا أن الوزير حافظ على تفاؤله، وقال: “على الرغم من الاصابات متفائل من أن المغرب سيخرج منتصرا منها”.