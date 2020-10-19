وزير العمل الألماني في الحجر الصحي

الإثنين 19 أكتوبر 2020

يخضع وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل للحجر الصحي حالياً، بعدما أظهر تطبيق التحذير من الإصابة بكورونا على هاتفه الذكي أنه كان على مقربة من أحد الأفراد المصابين بالفيروس.



وأعلنت وزارة العمل الألمانية، اليوم الاثنين، أن الوزير يوجد في الحجر المنزلي احترازياً، لكنه يمارس مهام عمله من المنزل أيضاً.

وأضافت الوزارة أن نتيجة الاختبار الأولى التي خضع لها الوزير جاءت سلبية، وفي انتظار نتيجة الاختبار الثانية. وجاء في بيان الوزارة: «حالته جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض».

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وخضع عدد من الساسة البارزين في ألمانيا، مؤخراً، للحجر الصحي عقب مخالطتهم أفراد مصابين بالفيروس، مثل وزير الخارجية هايكو ماس والرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد وضعت نفسها قيد الحجر المنزلي بشكل احترازي لمدة قاربت أسبوعين في نهاية مارس الماضي، لأنها خالطت طبيباً تبين لاحقاً إصابته بكورونا.

وكانت ميركل أجرت آنذاك ثلاثة اختبارات للكشف عن كورونا، وجاءت نتائجها جميعاً سلبية.