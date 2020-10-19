شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 55 ألفاً و 722 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 19 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 55 ألفا و 722 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 7 ملايين و 550 ألفا و 273 حالة. ونقلت شبكة "ان دي في" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 579 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 114 ألفا و 610 حالات.

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