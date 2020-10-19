سلوفينيا تعلن «حالة الوباء» في ظل ارتفاع إصابات كورونا

الإثنين 19 أكتوبر 2020

أعلنت سلوفينيا «حالة الوباء» لمدة 30 يوماً ابتداء من اليوم الاثنين، مما يمهد الطريق للسلطات الإقليمية والمحلية للتطبيق السريع لإجراءات لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.



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وكانت الحكومة قد اتخذت هذا القرار خلال اجتماع، مساء أمس الأحد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السلوفانية، وكان قد تم الإعلان عن نفس الإجراء في 12 مارس الماضي، واستمر العمل به حتى 30 مايو الماضي.

ولم تعلن السلطات عن إجراءات إضافية بجانب القيود المفروضة منذ الجمعة الماضية، حيث تم تقييد الحركة داخل المناطق الأكثر تضرراً من الوباء، وجرى تحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد.