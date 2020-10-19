بروكسل ولندن تبحثان "صيغة" لإنقاذ مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست

الإثنين 19 أكتوبر 2020

يبحث الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الاثنين "صيغة" لمفاوضاتهما بشأن العلاقة التجارية بينهما بعد بريكست والتي باتت تواجه طريقاً مسدوداً ومخاطر عدم التوصل إلى اتفاق، وهو أمر قد يترك آثاراً كارثية على اقتصادي الطرفين.



وأعلنت الحكومة البريطانية أنها لا تزال ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي معتبرة في الوقت نفسه أن الكرة "في ملعب" الأوروبيين.

والمفاوضات التجارية البطيئة أساساً تعرقلت الخميس حين طالبت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لندن بتنازلات، مؤكدة في الوقت نفسه رغبتها في مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تبادل حر قبل السنة المقبلة حين يتم وقف العمل بالقواعد الأوروبية.

لكن لندن رفضت ذلك مشترطة لمواصلة المفاوضات حصول "تغيير جوهري في المقاربة" من جانب الأوروبيين.

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وأكد ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه بالنسبة للبريطانيين، فإن المفاوضات التجارية "انتهت".

ويلتقي كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه نظيره البريطاني ديفيد فروست الاثنين لبحث "صيغة" للمفاوضات بحسب المفوضية الأوروبية.

وقال غوف بخصوص المفاوض الأوروبي "الكرة في ملعبه".

وكرر في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية القول أن باب المفاوضات قد يبقى مفتوحاً جزئياً في حال قام الاتحاد الأوروبي بتعديل موقفه فعلياً.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري يتيح لبريطانيا استعادة سيادتها بالكامل فإن لندن "لن تتردد في المضي بخيار عدم التوصل إلى اتفاق" في 1 يناير كما قال غوف. وقد يخلف ذلك عواقب كارثية على اقتصادات الطرفين متضررة أساساً بسبب كوفيد-19 مع إعادة تطبيق الرسوم الجمركية بين الدول الـ27 ولندن.