شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة الاحتجاجات.. حظر تجوال في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أذن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الاثنين لكافة الولاة بإعلان حظر التجوال بجهاتهم من يوم غد الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن ذلك جاء خلال جلسة عمل عقدتها الحكومة صباح اليوم بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا، بقصر الحكومة بالقصبة.

ووفق الوكالة ، تم التطرق أثناء الجلسة بالخصوص إلى الوضع الأمني بالبلاد والأحداث التي عرفتها مدينة "الشابة" اثر القرارات الأخيرة للجامعة التونسية لكرة القدم ومدى امتثال المواطنين لإجراءات حظر التجول.

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كما اطلع المشيشي أثناء هذه الجلسة على سير الأبحاث في حادثة كشك سبيطلة ، داعيا إلى ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه.

وكانت مدينة الشابة (ولاية المهدية) قد شهدت، احتجاجات عمت جميع شوارعها تخللها حرق لعدد من العجلات المطاطية، كما نظم عدد من المواطنين بالمدينة مسيرة رفعوا أثناءها لافتات منددة بقرارات الجامعة.

كما أصدرت عديد الجهات من جمعيات ومنظمات وطنية جهوية ومركزية بيانات دعم لفريق هلال الشابة فيما قدم المجلس البلدي بالجهة استقالته احتجاجا على قرار الجامعة.