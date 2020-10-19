شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أكسفورد: مصابو كورونا يعانون أعراضاً طويلة الأمد والان نبدء بالتفاصيل
قالت جامعة أكسفورد البريطانية اليوم الاثنين إن النتائج الأولية لدراسة عن التأثير طويل الأمد لكوفيد-19 وجدت أن عددا كبيرا من المرضى الذين خرجوا من المستشفيات لا يزالون يعانون من أعراض ضيق التنفس والتعب والقلق والاكتئاب بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من الإصابة بالفيروس.
وأضافت الجامعة في بيان أن العلماء اكتشفوا أيضا تأثيرات تصيب أعضاء متعددة في الجسم ويعتقدون أن الالتهاب المستمر ربما يصاحب المتعافين من كوفيد-19.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة أكسفورد: مصابو كورونا يعانون أعراضاً طويلة الأمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.