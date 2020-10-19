شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أكسفورد: مصابو كورونا يعانون أعراضاً طويلة الأمد والان نبدء بالتفاصيل

قالت جامعة أكسفورد البريطانية اليوم الاثنين إن النتائج الأولية لدراسة عن التأثير طويل الأمد لكوفيد-19 وجدت أن عددا كبيرا من المرضى الذين خرجوا من المستشفيات لا يزالون يعانون من أعراض ضيق التنفس والتعب والقلق والاكتئاب بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من الإصابة بالفيروس.

وأضافت الجامعة في بيان أن العلماء اكتشفوا أيضا تأثيرات تصيب أعضاء متعددة في الجسم ويعتقدون أن الالتهاب المستمر ربما يصاحب المتعافين من كوفيد-19.