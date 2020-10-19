5 فيتامينات تخفّض الوزن وتعزّز عملية 'التمثيل الغذائي'

ويعمل النظام الغذائي الصحيح والمتوازن على تلبية احتياجات الجسم الغذائية بالأطعمة، لكن عند تتبعك نظاما غذائيا محددا، فإن إضافة القليل من مكملات الفيتامين من شأنها أن توفر دفعة إضافية للبقاء على المسار الصحيح في عملية إنقاص الوزن.



وبالنسبة لجسم الإنسان، فإن الفيتامينات والمعادن لا تتساوى من حيث فعاليتها أو تأثيرها بعملية إنقاص الوزن، لذلك قدمت مجلة "healthline" المتخصصة بالصحة والغذاء، قائمة من 5 فيتامينات من شأنها أن تعزز عملية فقدان الوزن من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي المتوازن.

سلسلة فيتامينات "ب"

وتشمل سلسلة فيتامينات ب: الثيامين (ب -1) والريبوفلافين (ب -2) والنياسين (ب -3) وحمض البانتوثنيك (ب 5) والبيريدوكسين (ب 6) والبيوتين (ب -7) وحمض الفوليك (ب 9)، بالإضافة إلى الكوبالامين (ب 12). وتشمل سلسلة فيتامينات ب: الثيامين (ب -1) والريبوفلافين (ب -2) والنياسين (ب -3) وحمض البانتوثنيك (ب 5) والبيريدوكسين (ب 6) والبيوتين (ب -7) وحمض الفوليك (ب 9)، بالإضافة إلى الكوبالامين (ب 12). وتعد هذه الفيتامينات من الفيتامينات الضرورية جدا لحدوث عملية التمثيل الغذائي بشكل متكامل وسليم، وتتمثل الوظيفة الرئيسية لفيتامينات "ب" في مساعدة الجسم على استقلاب الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، واستخدام الطاقة المخزنة في الطعام. على سبيل المثال، فيتامين الثيامين (ب 1)، يساعد خلايا الجسم على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة، بمعنى آخر، فإن المستويات المنخفضة لواحدة أو أكثر من هذه الفيتامينات تعني أن عملية الأيض لن تعمل بأفضل حالاتها، وذا يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

وتتوافر فيتامينات (ب) في فاصوليا والعدس والحليب والبيض، بالإضافة إلى الحبوب بأنواعها والبطاطا والموز. فيتامين "د"



من المعروف أن فيتامين "د" من أهم الفيتامينات لعمل جهاز المناعة في الجسم، ويمكن الحصول عليه بشكل متكامل عن طريق أشعة الشمس، ومع ذلك، يقضي معظم الناس في وقتنا الحالي معظم أوقاتهم بعيدا عن اشعة الشمس، لومن الصعب الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين من الطعام، لذلك يوصى غالبًا باستخدام المكملات. من المعروف أن فيتامين "د" من أهم الفيتامينات لعمل جهاز المناعة في الجسم، ويمكن الحصول عليه بشكل متكامل عن طريق أشعة الشمس، ومع ذلك، يقضي معظم الناس في وقتنا الحالي معظم أوقاتهم بعيدا عن اشعة الشمس، لومن الصعب الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين من الطعام، لذلك يوصى غالبًا باستخدام المكملات. ووفقًا لبعض الأبحاث، قد تساعد المستويات الكافية من فيتامين (د) أيضًا في منع الاكتئاب، وهو من أهم المقومات للحد من السمنة المرتبطة بالاكتئاب، والحصول على عملية تمثيل غذائي فعال. ولاحظ الباحثون وجود مستويات أقل من المعتاد من فيتامين (د) في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، لذلك ربطت بعض الأبحاث نقص الفيتامين بمشكلة السمنة، برغم عدم معرفة الدور الدقيق الذي يلعبه الفيتامين بهذا المجال. Advertisements ووجدت دراسة أجريت عام 2011 أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة والذين يتناولون مكملات الكالسيوم وفيتامين (د) فقدوا دهون المعدة بشكل ملحوظ أكثر من الأشخاص الذين لا يتناولون أي مكملات. الحديد



يلعب الحديد دورًا في مساعدة جسم الإنسان على إنتاج الطاقة من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الحديد في نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم وإلى العضلات وهذا بدوره يساعدهم على حرق الدهون. يلعب الحديد دورًا في مساعدة جسم الإنسان على إنتاج الطاقة من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الحديد في نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم وإلى العضلات وهذا بدوره يساعدهم على حرق الدهون. المغنيسيوم



المغنيسيوم ضروري جدا لإنتاج الطاقة في الجسم، ويعمل هذا المعدن كعامل مساعد في أكثر من 300 نظام إنزيم في جسم الإنسان، وهي مسؤولة عن مجموعة واسعة من ردود الفعل في الجسم، بما في ذلك: السيطرة على جلوكوز الدم المغنيسيوم ضروري جدا لإنتاج الطاقة في الجسم، ويعمل هذا المعدن كعامل مساعد في أكثر من 300 نظام إنزيم في جسم الإنسان، وهي مسؤولة عن مجموعة واسعة من ردود الفعل في الجسم، بما في ذلك: السيطرة على جلوكوز الدم تنظيم ضغط الدم، الحفاظ على العظام قوية، الحفاظ على عمل الجهاز العصبي، وجميع هذه العمليات أساسية للحصول على تمثيل غذائي سليم لدى الإنسان. مستخلص الشاي الأخضر